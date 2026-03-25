「この日のためにやってきた。あとは楽しむしかないでしょ」パラスノーボードの日本代表、坂下恵⾥は目指した舞台でやり遂げた。女子の歴史がスタートついにその日はやってきた。2026年３月７日。パラスノーボードの女子日本代表選手がパラリンピックの舞台に立った。１本目は表情は硬く、深呼吸をするも緊張のあまり頬が引きつっていた。だが、２本目以降はほどよく力が抜けた様子でスタート。８日の予備予選は、タイトなコ