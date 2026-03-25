女優の葵わかなが友人の結婚式に出席したことを明かした。２５日までに更新したインスタグラムで「先日、小・中の同級生の結婚式に行ってきました」と報告した葵は、フロントに繊細な刺繍が施され、袖には透け感のあるレース素材をあしらった上品なワンピース姿で登場。「昔馴染みの友達と大切な日に集まれて本当に幸せな日だった〜！女の子たちみんなで思い思いにオシャレして集合！もとっても楽しかったです写真もたくさん