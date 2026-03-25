3月27日に開幕するプロ野球2026年シーズン。昨シーズンは2位に13・5ゲーム差をつけた、阪神タイガースのぶっちぎり優勝を許したセ・リーグだが、覇権奪回に向けて試行錯誤を繰り返しているのが盟主・読売ジャイアンツだ。【写真】全身黒ずくめで変装…自宅前で息子とキャッチボールする阿部監督2024年にリーグ優勝しながらも、2025年は3位に終わった阿部慎之助監督（47）率いる巨人。今年もMLBトロント・ブルージェイズに移籍