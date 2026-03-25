ロサンゼルス近郊トーランスで披露された米大リーグ、ドジャース・大谷翔平選手らの壁画＝24日（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸選手、佐々木朗希選手を描いた巨大壁画がロサンゼルス近郊トーランスで完成し、24日に除幕式が開かれた。作品を手がけた壁画アーティストのロバート・バルガスさんは数百人を前に「壁画は日本から来た外国人選手の偉大さを表している」とあいさつ。幕が下