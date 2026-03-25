プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が２４日、ＦＭヨコハマの「ＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」（月曜〜木曜・午後７時）に生出演した。番組では、藤波が１月２６日に出版したトレーニング本マッチョ・ドラゴン式トレーニング古希でも闘える体づくり」（ホーム社。税込み・２３１０円）を紹介した。現在、話題を呼んでいる同書は、７２歳を迎え驚異的な肉体をキープしているドラゴンが体作りと健康の秘密を赤裸々に披露。さらに一