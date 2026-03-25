多くの野球ファンに周知されているように、大阪桐蔭は全国から腕自慢のエリートが集まる高校球界屈指の名門である。部員全員がプロ野球選手を目指していても不思議ではないが、意外にも「社会人野球選手」を志す選手が多い。初戦の熊本工に４対０で勝利した大阪桐蔭ナインphoto by Ryuki Matsuhashi【父も兄も社会人野球でプレー】選抜高校野球大会（センバツ）の大会主催社が実施したアンケートによると、大阪桐蔭のベンチ