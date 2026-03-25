高卒で自衛官になった知人が、20代前半ですでに住宅を購入していると聞くと、「自衛官はそんなに高収入なのだろうか」と疑問に感じる人もいるでしょう。実際、自衛官は公務員であり給与体系は比較的安定していますが、一般企業とは異なる手当や生活環境の特徴があります。 本記事では、自衛官の年収の目安や支給される主な手当、若いうちに住宅を購入できる理由について分かりやすく解説します。 自衛官の年収はどの