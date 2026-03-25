この春の選抜高校野球大会（センバツ）から採用された指名打者（DH）制度。この制度自体は、プロ野球のパ・リーグやメジャーリーグ、社会人、大学（今シーズンから東京六大学リーグでも導入）でも使われているため、野球ファンにとってはお馴染みだ。だが、高校野球では初めての採用となる。センバツで全チームが登場するまでの16試合を見たが、DHを使用するチームもあれば、従来どおり９人で戦うチームもあった。指導者にDH