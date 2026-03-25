限定車シリーズ初の完全電動モデルロールス・ロイスは、限定生産モデルの新たなシリーズとして『コーチビルド・コレクション（Coachbuild Collection）』を発表した。その第1弾は『スペクター』をベースとしたEVで、4月に公開される予定だ。【画像】卓越した静粛性。ロールス・ロイス初の完全電動車【スペクター ブラックバッジを詳しく見る】全34枚コーチビルド・コレクションは、従来のビスポーク（オーダーメイド）プログラム