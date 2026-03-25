2026年の母の日に向けて、ランコムから特別なコレクションが登場します。南仏グラースの美しいバラ園を舞台に、アーティストの感性が加わった幻想的なデザインが魅力。大切な人への贈り物にふさわしい、華やかで心温まるラインナップは、開けた瞬間から笑顔が広がる特別なギフト体験を叶えてくれます♡ 夢の世界観♡限定デザインの魅力 今回のテーマは「夢のキャンバス」。子どもたちがバラ園で遊