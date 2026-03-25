日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が25日までに自身のインスタグラムを更新。人気ユニットとのサウナ3ショットを投稿した。今月いっぱいでの退社に伴いレギュラー出演する「シューイチ」も卒業する岩田アナ。自身のインスタグラムで「3月29日(日)7:30〜『シューイチ』」と題してつづり始めた。「最後の出演となるこの日に卒業企画で、「体格ブラザーズ」のロケが放送されます。ロバート秋山さんとアルコ＆ピース平子