プロボクシングの元WBA＆IBF世界スーパーバンタム級統一王者で、昨年9月に同級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に敗れたムロジョン・アフマダリエフ（31＝ウズベキスタン）が米リング誌のインタビューに応じ、5月にリング復帰する意向を示した。アフマダリエフは昨年9月14日、名古屋のIGアリーナでWBA同級暫定王者として井上と団体内王座統一戦で対戦。井上のアウトボクシングに圧倒されて0―3で判定負けした。「選択肢を