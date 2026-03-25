自民党参院幹部が２４日、立憲民主党幹部に２０２６年度予算案の年度内成立への協力を改めて要請したのは、与党としてギリギリまで諦めない姿勢を示すためだ。政府が２６年度予算成立のずれ込みを想定して暫定予算案の編成作業に入る中、審議日数を考慮すれば、年度内を断念する場合は、週内にも判断する必要がある。自民の松山政司参院議員会長は立民幹部らとの会談後、記者団に「暫定予算は不測の事態に対する準備であり、我