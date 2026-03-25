バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（62）が25日、水曜パーソナリティーを務める日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜前5・50）に出演。この日、番組卒業となる中、“先輩”から痛烈なイジリを受ける場面があった。昨年4月2日から1年、水曜パーソナリティーを務めた陣内はこの日、番組を卒業する。「SHOWBIZ」コーナーでイベント終了後のお笑いコンビ「かまいたち」の2人を取材。濱家隆一は2021年から1年間、水曜パ