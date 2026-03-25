ユーチューバー「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が24日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。体調に言及した。梶原は「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」と書き出し、「『花粉症』」と病名を明かした。そして「明日病院へ行こう」とつづった。花粉症はスギ、ヒノキ、ブタクサなどさまざまな植物の花粉飛散が原因で起きるアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎などアレ