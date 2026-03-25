週末に2日ほど、美容と視力矯正を兼ねて「カラーコンタクト」を使用しているという、りり（@riri_xxxxx_0_0）さん。【写真】女子大生「目が痛い…」何度眼科を受診しても治らない理由に驚き「失明のリスクがある」視力の低下が気になり眼科を受診したところ、医師からまさかの診断結果を告げられたという。「【悲報】カラコンユーザ、眼科で定期検診を受けろ【喚起】重度眼鏡っこ私、最近視力下がった？と思い眼科へ行ったところ、