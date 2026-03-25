NHK連続テレビ小説「なつぞら」「ちむどんどん」「舞いあがれ！」に出演した子役の浅田芭路さん（あさだ・はろ、12）が23日までにX、インスタグラムを更新。小学校卒業を報告し、ファンからはお祝いメッセージが寄せられました。【写真】入学式当時を振り返ると、すっかりお姉さんになった浅田芭路さん2018年の「この世界の片隅に」（TBS系）最終話でデビューした浅田さんは、「小学校入学から6年…無事小学校を卒業することができ