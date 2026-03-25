2026年3月23日、香港メディア・香港01は、中国の対外貿易が「脱米国依存」を加速させ、高品質な貿易構造への転換を進めていると報じた。記事は、中国国務院傘下のシンクタンク「世界発展研究所」の周復隆（ジョウ・フーロン）研究員の分析を紹介。中国税関総署の今年1〜2月のデータによると、輸出入総額は前年同期比18．3％増の7兆7300億元（約170兆円）と好調だった一方、米中間の貿易総額は同16．9％減の6097億元（約13兆4000億