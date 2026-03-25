JR大井町駅の利便性が向上！ 街の回遊性はどう変わる？JR大井町駅（東京都品川区）の新改札「トラックス口」に繋がる交通広場および道路の一部が、2026年3月25日に開通します。このプロジェクトは、UR都市機構が進める「広町二丁目土地区画整理事業」の一部。【画像】“分断解消”でJR大井町駅周辺が激変!? 画像で見る今回の整備は、JR東日本が同地区で進めている大規模複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」の開