進化したヤリスクロスに反響あり！2026年2月20日、トヨタは「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発表し、3月2日に発売を開始しました。新たな装備の採用やボディカラーの追加によって商品力が強化されており、販売店には多くの問い合わせが寄せられています。ヤリスクロスは、ヤリスシリーズが持つ「軽快な走り」「先進の安全・安心技術」「低燃費」を継承しつつ、利便性と個性を彩る都市型コンパクトSUVとして2020年8月31日に