待望の復帰は叶わなかった。日本サッカー協会は３月24日、英国遠征に臨む日本代表のメンバーでアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。度重なる怪我に悩まされてきた27歳DFは、昨年末に加入したオランダの名門で着々と復活への道を歩み、今回の３月シリーズで１年９か月ぶりに日本代表に招集されていた。だが、22日のフェイエノールト戦で、右ハムストリングを気にする様子で座り込み、途中交代。オス