俳優の秋野暢子（69）が24日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ボリューミー”な朝ごはんを披露した。【写真】「卵とキャベツのデッカイサンドにしました」秋野暢子の“ボリューミー”な手作り朝食秋野は「今朝はヨーグルトの買い置きが切れていて……卵とキャベツのデッカイサンドにしました」とつづり、耳つきの食パンに厚焼き卵とたっぷりのキャベツを挟んだサンドイッチを紹介。テーブルには、ほかにオニオンスー