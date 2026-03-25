100円ショップの“ファイル入れ”を夏に活躍するあるアイテムにリメイクした動画に反響があり、「わわわ！真似します！」「売り物レベル！」「今すぐ作りたい」などの声が寄せられている。投稿者は裁縫歴8年のameri plus（＠ameri_plus_handmade）さん。リメイクレシピとの出会いと作り方のコツについて話を聞いた。【写真】100均ファイル入れ、リメイク完成品は…？■「自分の投稿が誰かの『作ってみたい』に繋がったことが嬉し