退社が決まっているフジテレビアナウンサーがラスト出演を終え、笑顔の近影が公開された。７月上旬で退社予定の竹内友佳アナウンサーが２４日、同局系昼のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓｄａｙｓ」（月〜金曜・午前１１時３０分）に出演。同局アナとして最後のテレビ出演となり、最後はＦ１のニュースを紹介。同じく月・火曜担当の安宅晃樹アナとともに「私たち２人がお伝えするのは最後になります」とあいさつをした。