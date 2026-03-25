モデルの有村実樹さん（40）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。ニットワンピ姿を披露した。有村さんの夫はフジテレビの榎並大二郎アナウンサー。「久しぶりに着ることができて嬉しい」有村さんは、「数年間なかなか着ることができなかったタイトニットワンピース」といい、タイトなニットワンピと黒のロングブーツを合わせたコーデを投稿した。「40の今になってやっと、産前は当たり前だった腹八分目の食生活に戻せる