パットを決めるための左手の握り方 左手の親指側の肉球がグリップの上にくるように握る 、パターはどう握ればいいのでしょうか？まず、ドライバーやアイアンでフルショットをするときの握り方ですが、左手は小指側の肉球（写真１（い））がグリップの上に乗る形になり、クラブに対して小指が直角（グローブの小指の線が真っすぐ）になります。また、アイアンの場合は、親指と人指し指を外した状態で、中指、