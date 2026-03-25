イラン裏切り者のウィトコフ氏・クシュナー氏との交渉を拒否 イランは2月に会談を行ったわずか数週間後に2度も攻撃されたと米国を強く非難。依然として米国に対し強い懸念を抱いている。 裏切り者であるウィトコフ中東担当特使とトランプ娘婿クシュナー氏との対話を拒否。ウィトコフ氏とクシュナー氏が戦争終結に真剣に取り組んでいるようには見えない。 イランはバンス米副大統領を望んでいる、バン