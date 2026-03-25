ＮＹ原油時間外下落米国がイラン戦争1カ月停戦目指す 東京時間07:03現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.61（-3.74-4.05%） NY原油は時間外で下落。 米国がイランとの1カ月停戦を目指しているという。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが条件。ただ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているという。また、イランが条件を受け入れる可能性は低い