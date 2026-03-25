【豪州】 消費者物価指数（2月）09:30 予想3.8%前回3.8%（前年比) 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想3.4%前回3.4%（トリム平均・前年比) 予想N/A前回0.3%（トリム平均・前月比) 【日本】 景気動向指数（確報値）（1月）14:00 予想112.4前回112.4（景気先行指数) 予想116.8前回116.8（景気一致指数) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（2月）16:00 予想0.3%前回-0.5%（前月