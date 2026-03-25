7:30バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし） 8:50日銀議事録（1月22日-23日開催分） 17:45ラガルドECB総裁、ECBウォッチャー会議開会挨拶 18:15レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議「貿易、インフレ、金融政策」出席 21:00グリーン英中銀委員、ジェフリーズ主催討論会出席 レーン・フィンランド中銀総裁、ECBウォッチャー会議