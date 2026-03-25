米株価指数先物大幅上昇、米国がイラン1カ月停戦を目指す 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限46750.00（+335.00+0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6656.00（+50.00+0.76%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24448.50（+234.75+0.97%） 米国がイランとの1カ月停戦を目指しているという。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが条件。ただ、イスラエルが同提案に懸念を