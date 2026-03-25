シェブロンカリフォルニア州は「エネルギー非常事態」を宣言すべき 米石油大手シェブロンはカリフォルニア州でのエネルギー危機を警告。 米イラン戦争でカリフォルニア州がエネルギー危機に向かっている。税金や規制を緩和しない限りカリフォルニア州での石油精製事業から撤退する可能性があると述べた。 カリフォルニア州での燃料不足が最大の懸念事項だ、カリフォルニア州は「エネルギー非常