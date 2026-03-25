結婚、妊娠、出産を経て約2年半ぶりに芸能界へ復帰したタレントの小島瑠璃子が、活動休止期間中の思いを赤裸々に語った。夫と死別してシングルマザーとなった小島の、心の支えとなったものとは？そして、彼女が見据える未来とは……？ 【TVer】小島瑠璃子、2020年の熱愛報道で本当に言いたかったことを明かす「週刊誌」というワードから、あの人が流れ弾を食らってスタジオ大騒ぎ 小島といえば、15歳で芸能界