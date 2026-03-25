白子（精巣）が大きく育つ特徴を持つトラフグの雄だけが生まれる技術を開発したとして、長崎県総合水産試験場（長崎市）の研究員ら２人が、日本水産学会水産学技術賞を受賞した。この技術で、高値で取引される白子がある雄を安定して養殖できるようになり、養殖業者の経営安定にも貢献している。（有馬友則）受賞したのは、同試験場魚類科の主任研究員、吉川壮太さん（４２）と、県上五島水産業普及指導センター（新上五島町）