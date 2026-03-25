今回は、不倫相手と二股をかけていた彼氏を振り、実家に帰った結果起きた出来事について紹介します。プロポーズされた彼氏をLINEで振ったけど…「会社の先輩と不倫していましたが、先輩が奥さんと離婚し、私と結婚してくれることに。そこで私は、先輩と二股をかけていた彼氏を振ることにしました。ちなみに彼氏からはプロポーズもされていました。直接会って別れ話をするのも面倒で、LINEで振ったんです。さらにLINEをブロックし、