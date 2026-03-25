『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）が3月26日に最終話を迎える。第1話で「私は好きにならない人を好きになる」と言った主人公・土田文菜（杉咲花）が、「好きにならない人」だったはずの佐伯ゆきお（成田凌）を本当に「好きになった」時、残酷にも恋は終わりへと向かっている。「はっきりさせると必ず終わる。終わりがきたらきっと寂しい」。その予感とともに、「好きな人の幸せ」を一番に思いながら、それでもその