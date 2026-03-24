宿泊客など10人の女性が被害に 自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性9人に睡眠作用などのある薬物を飲ませて、性的暴行を加えるなどしたほか、女性客1人を盗撮した罪などに問われている男の裁判が、あす（25日）広島高裁岡山支部で行われます。 【写真を見る】送検時にサムズアップする男／男が経営していたゲストハウス【里庄町】 準強制性交等、準強制わいせつ、準強制わいせつ未遂、岡山県迷惑行為防