花王のスキンケアブランド「ビオレ（Bioré）」が、韓国市場に参入しグローバル展開を加速する。それに伴い、グローバル統一キャンペーンの実施する。【画像をもっと見る】ビオレは、花王が掲げる「グローバル・シャープトップ」戦略における中核ブランド。現在、日本のみならずアジアや欧米など66の国と地域で事業を拡大している。同ブランドは、韓国を「美容・スキンケア分野において世界的な影響力を持ち、グローバルな