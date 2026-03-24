「ポーター（PORTER）」が、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテム「HELLO KITTY × PORTER」を3月28日に発売する。【画像をもっと見る】同コラボは、吉田カバン創業90周年のアニバーサリープロジェクト第15弾として実施。ホテルや駅で手荷物の運搬を行うポーターに扮したハローキティをあしらったリュックサックやサックパック、2wayダッフルバッグといったバッグ類のほか、ステッカーやキー