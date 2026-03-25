25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61969.25円ボリンジャーバンド3σ 59750.70円ボリンジャーバンド2σ 57532.15円ボリンジャーバンド1σ 55313.60円25日移動平均 55255.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 53595.00円一目均衡