25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比61.0ポイント高の3607ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4091.15ポイントボリンジャーバンド3σ 3963.26ポイントボリンジャーバンド2σ 3835.36ポイントボリンジャーバンド1σ 3708.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3707.46ポイント25日移動平均 3694.25ポイント一目