25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 813.41ポイントボリンジャーバンド3σ 792.13ポイントボリンジャーバンド2σ 770.84ポイントボリンジャーバンド1σ 749.56ポイント25日移動平均 733.26ポイント200日移動平均 732.40ポイント5日移動平