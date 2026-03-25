タイガース戦に先発し、4回1/3を2失点だったロッキーズ・菅野＝スコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは24日、各地でオープン戦が行われ、ロッキーズの菅野はアリゾナ州スコッツデールでのタイガース戦に先発して4回1/3を投げ、1本塁打を含む6安打2失点だった。試合は8―11で敗れた。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発。カブスの鈴木は室内で打撃練習とキャ