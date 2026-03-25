阪神梅田本店（大阪市北区）で、きょう25日から各企業の“社食めし”が集う祭典『THE 社食めし あの会社のランチ、食べてみませんか？』が初開催される。1階・食祭テラスで3月30日まで。【画像多数】社食めし続々ロートの春のお花見弁当、完全メシのカレーなど企業の福利厚生にルーツを持つ社員食堂。当初は手早く、安価に食事ができることが魅力だったが、今ではカフェテリア方式で選べる楽しみや、栄養士が考えた身体にや