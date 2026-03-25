「Bizストリート」の時代と合わせ11年にわたって日本経済、世界経済の“いま”を伝えてきた「Bizスクエア」の最終回。新たな経済成長には何が必要なのか？番組コメンテーター陣の“未来への提言”とは。【写真を見る】日本が生き抜くためには何が必要なのか？日本経済「未来への提言」【Bizスクエア】 「激動の11年」その先をどう生き抜くか番組が始まった2015年ー当時2万円台だった日経平均株価は2025年には5万円を突破し、26年3