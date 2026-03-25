＜天気＞九州や中国・四国は25日（水）朝から雨で、近畿や東海はお昼前から雨になるでしょう。関東も午後から本降りの雨になりそうです。雨が降っていないところでも傘を持ってお出かけください。また、西日本や東日本の海沿いでは、風も強まるでしょう。濡れたカバンや足元を拭くハンカチやタオルがあると役立ちそうです。北日本は晴れるでしょう。＜予想最高気温＞関東〜九州は24日（火）より3℃くらい低くなります。風がヒンヤ