高畑淳子、橋爪功、三田佳子、小日向文世らが出演する映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』の本予告が解禁。主題歌がさだまさしの書き下ろしの新曲「神さまの言うとおり」に決定した。【動画】主題歌はさだまさし『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』本予告本作は、第1弾『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』（2021年）、第2弾『お終活 再春！ 人生ラプソディ』（2024年）に続く『お終活』シリーズの第3弾。三田が認知