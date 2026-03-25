メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、警察はきのう、逮捕したトラック運転手の女を立ち会わせ、実況見分を行いました。 警察はきのう午後9時から過失運転致死の疑いで逮捕した水谷水都代容疑者（54）を立ち会わせ、事故現場の亀山市にある新名神高速下り野登トンネルで実況見分を行いました。 実況見分は約3時間行われ水谷容疑者がブレーキを踏んだ地点や、車がぶつかっ