筆者の話です。仕事を優先した人生。人からの誘いに、私は行かなくても大丈夫。そう思っていました。しかし、近しい人を失った後、ふと立ち止まって気づいたことは。 仕事を中心に進んできた人生 若い頃、人からの誘いに対して「私は行かなくても大丈夫。今の私には仕事と、大切な人たちがいれば十分だから」と考えていました。職場と家を往復する毎日で、予定も常に仕事中心。時間が空けば体を休めることを優先し、人付き合いは