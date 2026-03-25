綾瀬はるかと千鳥・大悟がダブル主演を務める是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』（5月29日公開）より、新予告映像が解禁。併せて、清野菜名、寛一郎、柊木陽太、角田晃広（東京03）、野呂佳代、星野真里、中島歩、余貴美子、田中泯の出演、音楽は坂東祐大が手掛けることが発表された。【動画】息子を亡くした夫婦が迎え入れたのは、ヒューマノイドでした――『箱の中の羊』予告新予告映像は、甲本夫婦が、亡くした息子・翔（〓